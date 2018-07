Basket. La Np Olginate giocherà ancora in Serie B

Missione compiuta. La Np Olginate è stata ripescata nella Serie B del basket. Nel campionato 2018/19 i biancoblu militeranno dunque ancora nella terza categoria nazionale, come lo scorso anno, quando la prima esperienza tra i cadetti si concluse, molto sfortunatamente, con la sconfitta ai play-out contro la Green Palermo.

Olginate era infatti la prima società nelle graduatorie di ripescaggio e questo le ha consentito di restare in Serie B.

«Dopo la sconfitta con Palermo, come società, abbiamo ricevuto attestati di stima, credibilità e simpatia da tutto il mondo del basket di serie B. Questo, unitamente al grande desiderio di essere riconoscenti al meraviglioso e caloroso pubblico di Olginate, ci ha spinti ad avere un confronto tra tutta la dirigenza Npo, dal quale siamo usciti forti e motivati per cercare di avere tutti una rivincita – spiega Ripamonti – Ci siamo così messi immediatamente al lavoro facendo scelte importanti, cominciando da Massimo Meneguzzo e staff tecnico nonostante non avessimo certezza alcuna sulla riammissione. Oggi è quindi un giorno molto molto bello che ci sentiamo di condividere con l’intera comunità Olginatese che desideriamo ancora più numerosa e calorosa attorno alla squadra in questa stagione di riscatto».

La squadra è stata affidata a Meneguzzo e ha già, di fatto, completato il roster per il prossimo campionato, in cui cercare la salvezza sul campo.