Tallarita: «Nuovi sponsor o il Basket Lecco rinuncerà alla Serie B»

«Se qualcuno non ci darà una mano a livello economico, saremo costretti a cedere il diritto di serie B del Basket Lecco».

L'appello del presidente Antonio Tallarita arriva a un mese dalla conclusione della stagione più amara della storia recente della società bluceleste. Partito con ambizioni di play-off da protagonista in Serie B, la squadra è presto naufragata in un campionato deludente, con due cambi di allenatore in corsa e una salvezza sofferta raggiunta soltanto ai play-out.

Il discorso, oltre che motivazionale - la permanenza in categoria è comunque garantita - è anche, scendendo nel concreto, economico, ed è un sprone alla città.

Il presidente: «Tante società interessate»

«A distanza di un mese dalla fine del campionato è giunto come ogni anno il momento delle riflessioni - sono le dichiarazioni di Tallarita - La nostra attuale situazione economica non è in linea con le spese necessarie per affrontare un’altra stagione di Serie B, pertanto siamo alla ricerca di uno o più sponsor in grado di permetterci di andare avanti. In caso contrario saremo nostro malgrado costretti a sondare il mercato per un’eventuale cessione del diritto sportivo, tenendo conto dell’interesse di tante società sportive ad acquisire il titolo. In questo caso il Basket Lecco continuerà l’attività puntando sul settore giovanile e sul Minibasket. In tutti questi anni infatti abbiamo già dimostrato ampiamente come i giovani siano importanti per la nostra società. Mi auguro, comunque, che questa volta il territorio lecchese risponda all’appello mettendo a disposizione risorse e idee necessarie per mantenere a Lecco il terzo campionato nazionale».

L'assessore: «Pronti a fare il nostro»

Da noi interpellato, sulla vicenda si è espresso l'assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello. «Tallarita ha ragione, e fa bene a scuotere il tessuto economico del territorio. Ci accodiamo al suo appello e, come Comune, faremo la nostra parte sostenendo il Basket Lecco, come le altre società sportive della città, in questa ricerca».