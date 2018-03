Che emozione: il Basket Lecco vince all'ultimo respiro con Padova

Fantastica prova dei blucelesti privi di tre titolari importanti. Fabi sulla sirena inventa il canestro della vittoria 71-69

Un successo dal peso specifico enorme, conquistato con una prova di grande cuore e grinta. Il Basket Lecco, senza tre titolari infortunati del calibro di Maccaferri, Cacace e Spera, riagguanta Padova all'ultimo e vince 71-69 con un tiro alla sirena di Mateo Fabi. E il Bione scoppia di felicità.

Una partita complicata per i blucelesti, costretti a rotazioni di soli sette giocatori, con Quartieri e Morgillo chiamati agli straordinari a poche settimane dal rientro dai "propri" infortuni. Coach Massimo Meneguzzo può essere soddisfatto: tutti i suoi ragazzi hanno dato il 110% per sopperire alle assenze, dimostrando di poter dire la propria anche in queste condizioni di disagio.

Il Lecco vince ed è aritmeticamente qualificato ai play-off di Serie B, al quarto posto a soli due punti da Piacenza.