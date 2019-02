Basket Lecco, che colpo: in panchina arriva Maurizio Bartocci

Terzo allenatore nel corso della stagione per il Basket Lecco. Dopo la bella vittoria di domenica a Crema, il Basket Lecco ha annunciato il nome del coach successore di Antonio Paternoster, esonerato a gennaio, e di Paolo Gandini che ha diretto la squadra nell’ultimo mese. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, è arrivata la comunicazione ufficiale della società del presidente Antonio Tallarita: la panchina bluceleste è stata affidata a Maurizio Bartocci.

Con questa mossa, il Basket Lecco cerca di ridare immediati stimoli a un gruppo di indubbio valore per lo sprint play-off da qui ad aprile, e getta le basi per la prossima stagione. Coach Bartocci esordirà il prossimo 10 marzo, dopo la pausa per la Coppa Italia, al Bione nel derby contro la Np Olginate. Un bel modo per calarsi nella realtà bluceleste. Si tratta dell’undicesimo allenatore della gestione Tallarita in un periodo complessivo di dieci anni.

Bartocci vanta esperienze importantissime a Caserta e Napoli in Serie A, da vice e da head coach, ma ha allenato anche Avellino, Scafati, Jesi, San Severo, Chieti, Latina e Barcellona. «Ho conosciuto il presidente Tallarita e ho avuto un quadro positivo di una società che ha voglia di fare bene - ha commentato Bartocci - Mancano sette giornate alla fine della regular season, non posso stravolgere il lavoro fatto fin da agosto, ma sicuramente modificherò qualcosa per aggiustare i problemi che ho individuato nelle partite che ho visto».