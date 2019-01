Un grande Basket Lecco: al Bione non passa la capolista

Un grande Basket Lecco piega la capolista del Girone B di Serie B, Tigers Cesena. I romagnoli si arrendono davanti al pubblico del Bione, 70-66, al termine di una prova praticamente perfetta dei ragazzi di Antonio Paternoster.

L'avvio è di marca bluceleste, che mette grande grinta e intensità in difesa, ma Cesena risponde colpo su colpo: 20-16 il parziale del primo quarto, 29-30 all'intervallo. Nel terzo periodo il Lecco è in partita e riesce ad allungare 49-45. Il vantaggio aumenta nel quarto quarto e quando gli ospiti provano a rientrare, sono le triple di Chinellato, Teghini e Caceres a respingerli.

Successo preziosissimo per il Lecco (che manda cinque uomini in doppia cifra) che in classifica aggancia il gruppo delle squadre in lizza per entrare nei play-off a quota 18.

La Np Gordon Olginate, altra lecchese impegnata in Serie B, sfiora la vittoria sul campo della Juvi Cremona ma è costretta ad arrendersi 84-79. I biancoblu, in partita fino all’intervallo, scivolano a -21 poi recuperano e a 14" dalla sirena sono a -2. Decidono i liberi di Valenti.

