Uno spietato Basket Lecco, dieci vittorie su dieci al Bione, piega Lugo

Il Basket Lecco ospita Lugo e la batte, non senza qualche piccolo patema nel finale. Ma la vittoria è netta nella superiorità mostrata in campo.

Equilibrio sostanziale in avvio, con le squadre intente a studiarsi. Si va in panchina sul 17-16. Nel secondo i blucelesti alzano il ritmo e cercano di scappare, spinti dai canestri di Fabi e da un ottimo Solazzi, ma Lugo difende con intensità e trova spesso Valentini libero al tiro. All’intervallo è 37-33.

Il Lecco mette in campo tutta la sua qualità e piazza in due minuti (25′) l’allungo che conduce anche alla doppia cifra di vantaggio. Nel quarto quarto bastano due minuti di fuoco per costringere Lugo all’apparente resa. Sul canestro dalla media distanza di Riva è infatti +16. I "fantasmi" delle ultime partite però ricompaiono e bloccano le idee ai blucelesti. Lugo risale a -4 e mette paura, ma ancora Fabi dalla distanza li ricaccia indietro. Finale 79-72.

In casa Lecco prova sontuosa per Balanzoni (19 punti, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 3 recuperi), e Fabi cecchino nei momenti chiave (4/6, 16 punti). Coach Massimo Meneguzzo riceve risposte convincenti da Solazzi (sua migliore partita, 12 pt e 8 assist) e Riva (6 pt), sopperendo una volta di più alle assenze di Quartieri e Morgillo. Prosegue bene la crescita di Costa (7 pt in 14′). Domenica prossima è in programma la delicata trasferta di Faenza.