Il Basket Lecco affida la panchina a coach Riccardo Eliantonio

Il Basket Lecco riparte da coach Riccardo Eliantonio: l'allenatore monzese, classe '72, guiderà il roster bluceleste 2019/2020. Eliantonio è un allenatore molto esperto della categoria e del girone B, dove ha allenato negli ultimi sette anni tra Orzinuovi (quattro stagioni), Urania Milano e Reggio Emilia.

Formatosi nel settore giovanile dell'Aurora Desio, dove a 27 anni diventa assistente di coach Martellossi in Dna, Eliantonio nel 2004 approda a Cremona: qui ricopre il ruolo di vice di coach Trinchieri, vincendo un campionato di Dna, e ci rimane fino alla stagione 2007/2008. Poi arriva il passaggio all'altra società cremonese della Diemme Trade, dove ottiene una promozione dalla C regionale, una finale play-off persa per salire in B2 e una stagione da 30 vittorie in 30 partite disputate

Eliantonio in seguito torna alla casa madre di Cremona come assistant coach di Tomo Mahoric prima e Attilio Caja poi. Nel 2012 il passaggio a Orzinuovi, dove resta per quattro stagioni e sfiora la promozione in A. Nella stagione 2016/2017 subentra in corsa ad allenare Urania Milano, idem l'anno successivo a Reggio Emilia con una grande salvezza.

Ecco le prime parole di coach Riccardo Eliantonio da allenatore bluceleste: «Ringrazio innanzitutto il presidente Antonio Tallarita e il direttore sportivo Florinda Rotta per l’opportunità. Faremo un progetto basato sui giovani: una squadra che dovrà avere la forza di giocarsela con tutti. Cercheremo gente motivata che abbia voglia di lottare su ogni pallone. Il girone sarà tosto e lo sappiamo: sara un anno di ripartenza in cui dovremo essere uniti per raggiungere il minimo obiettivo che è la salvezza».

