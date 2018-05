Basket Lecco eliminato dai play-off. In semifinale Urania Milano

Si ferma al primo turno di play-off l'avventura stagionale del Basket Lecco in Serie B. Urania Milano sbanca il Bione 75-86 e conquista così un posto in semifinale, dove affronterà la vincente della serie tra Piacenza e Cecina.

Inizio ottimo per il Lecco che aggredisce bene, con intensità, e recupera subito un paio di palloni che consentono il break iniziale in campo aperto. Positivo l'impatto dei blucelesti, trascinati dall'energia di Cacace. Urania però produce tantissimo in attacco, con Paleari scatenato.

Coach Meneguzzo chiede aiuto alla panchina e Solazzi e Riva rispondono presente. All'intervallo è 39-41, il Bione sogna la rimonta. L'inizio terzo periodo è però complicato per i blucelesti. Paleari continua a martellare e a essere dominante, Urania scappa sul +11. Il Lecco non sfrutta alcune palle perse dagli ospiti e si va sul 48-64.

Il quarto periodo è un assolo continuo di Milano che arriva sino al +22. I padroni di casa buttano in campo tutte le energie rimaste, Balanzoni, Solazzi e Quartieri trovano il canestro e consentono di risalire sino al -9. Urania si concede qualche leggerezza ma gestisce e chiude 75-86 tra gli applausi del suo folto pubblico al seguito.

La stagione del Basket Lecco si conclude con amarezza ma anche con la consapevolezza di averci provato, senza l’aiuto della buona sorte nella parte finale. «Più di così non potevamo fare - ha commentato capitan Daniele Quartieri - Ci abbiamo provato e abbiamo dimostrato che non eravamo quelli spenti e abulici di gara uno a Milano».