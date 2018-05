Basket Lecco, Meneguzzo: «Il ciclo è finito». Tallarita: «Lo ringrazio, ora avanti».

Fa ancora discutere la decisione di separarsi tra Basket Lecco e coach Massimo Meneguzzo. Nessuno se l'aspettava. Forse nemmeno i protagonisti. Dopo quattro anni intensi e ricchi di successi, la bella storia si è interrotta.

«La rescissione è consensuale, penso di avere fatto il mio tempo - commenta il coach - È giusto che ci sia qualcuno altro che provi a continuare quanto messo in atto in questo lungo periodo. Abbiamo fatto quattro anni di play-off con due semifinali e due quarti di finale, con budget inferiori a molte altre squadre. Sono convinto che i risultati siano ottimi».

L'esperienza si chiude con ricordi indelebili e straordinariamente positivi. «I ragazzi sono eccezionali, hanno vissuto situazioni difficili e sono riusciti sempre ad affrontarle nel migliore dei modi - prosegue Meneguzzo - Auguro al Lecco di trovare qualcuno che prosegua il lavoro e riesca a farlo al meglio nel prossimo futuro, ma è giusto così».

Anche il presidente Antonio Tallarita sottolinea le divergenze nate nell'ultimo confronto, pur chiarendo che non si tratta di aspetti tecnici bensì dirigenziali. «Si chiude un ciclo e se ne apre un altro - commenta Tallarita - Ci siamo resi conto che non c’erano più le condizioni per poter continuare insieme, non c’era comunione di intenti. L’ho ringraziato e lo ringrazio ancora adesso per quello che ha fatto per il Basket Lecco».

«Dobbiamo trovare una persona che sostituisca Meneguzzo in maniera degna, e non sarà facile - continua il presidente - Ma voglio essere chiaro: indietro non si torna. Non torneremo a essere la squadra da tre allenamenti a settimana. Si parte da dove siamo e si cercherà di ripetere le stesse prestazioni degli ultimi anni, anche se naturalmente ci vorrà un po' di tempo».