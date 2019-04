Al Bione gara uno di play-out tra Basket Lecco e Lugo

Sabato alle ore 20 il Basket Lecco scende in campo al Bione per gara uno della serie di play-out contro Lugo.

La squadra di coach Maurizio Bartocci è alla ricerca di un successo per cominciare al meglio questo spareggio salvezza in Serie B che si disputerà al meglio delle cinque partite. Nonostante il 2-0 contro i romagnoli maturato in campionato e i 14 punti di differenza nella classifica della regular season, i play-out sono un discorso a sé: le certezze si sgretolano e il livello tende a riequilibrarsi.

Il Lecco non può fare i conti: è costretto a vincere, ma dovrà farlo in condizioni non facili, con un magro bilancio di due vittorie nelle ultime otto partite.

Il programma della serie

PRIMO TURNO

Gara 1 – Sabato 27 aprile a Lecco ore 20

Gara 2 – Mercoledì 1° maggio a Lecco ore 18

Gara 3 – Sabato 4 maggio a Lugo ore 20.30

Gara 4 (ev.) – Mercoledì 8 maggio a Lugo ore 20

Gara 5 (ev.) – Domenica 12 maggio a Lecco ore 18