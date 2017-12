Basket: Lecco, Olginate e Costa "vedono" un 2018 da protagoniste

Se il 2018 proseguisse come il 2017 è terminato, non sarebbe affatto male. Anzi. Il bilancio della prima parte di stagione è più che positivo per le squadre lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro.



L'ammiraglia, il Basket Lecco, è al quarto posto in Serie B. Confrontando questo girone di andata con quelli delle stagioni precedenti, il gradino verso l'alto è stato superato. Un anno fa il Basket Lecco chiuse l'andata con 18 punti, avviandosi poi a centrare il record storico di vittorie in regular season, 19. Nel 2015/16 sesto posto a metà campionato sempre con 18 punti, nel 2014/15 soltanto 7 vittorie e 14 punti. Esistono i presupposti per concludere la migliore stagione di sempre, cercando fortuna ai play-off con una buona griglia di partenza.



L'altra lecchese nel Girone B di Serie B, la Np Olginate, sta facendo vedere ottime cose nel suo anno da neopromossa. Attualmente, i biancoblu sono al nono posto, fuori di un soffio dalla zona play-off. Il ruolino è di 7 vittorie e 8 sconfitte, con un margine di soli due punti sui play-out ma dieci sulla retrocessione diretta. Gli obiettivi stagionali sono correggibili in corso d'opera.



Il Basket Costa veleggia in alta quota nella Serie A2 femminile. Le brianzole vantano l'invidiabile score di 11 vittorie in 13 giornate, a solo due lunghezze dalla capolista Geas Sesto San Giovanni. Il 6 gennaio, alla ripresa, Cami Mahlknecht e compagne saranno attese dalla trasferta di Cagliari, per poi ospitare proprio la capolista nel primo bigmatch del 2018.