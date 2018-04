Il Basket Lecco non c'è: gara uno di play-off a Urania Milano

I play-off del Basket Lecco iniziano in salita. Urania Milano si impone nettamente in gara uno, 92-61, e comanda 1-0 nella serie.

I blucelesti pagano a livello fisico e in difesa, faticando a trovare ritmo in zona d’attacco. La serata al tiro è spiegata dalle cifre: Urania tira da due col 71%, Lecco col 45%; da tre 36% contro 19%. Paleari e Laudoni (doppia doppia) dominano a rimbalzo, a fine partita altro gap, 46 per Urania contro i 36 dei blucelesti.

I parziali evidenziano la differenza in campo: 51-36 all’intervallo, 71-47 a fine terzo periodo, 92-61 a fine gara. Mai il Lecco, a parte l’esordio stagionale con l’Under 20 a Rimini, aveva concesso così tanto nei quaranta minuti. I 61 punti segnati costituiscono uno dei minimi stagionali a livello offensivo.

Mercoledì sera al Bione (h 20.45) gara due per cercare di tenere viva la serie di primo turno di play-off in Serie B.