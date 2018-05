Fulmine a ciel sereno al Basket Lecco: rescissione con coach Meneguzzo

Si interrompe bruscamente, dopo 136 panchine con 75 vittorie in quattro anni, un binomio vincente. Massimo Meneguzzo non è più l’allenatore del Basket Lecco.

La notizia è arrivata, come un fulmine a ciel sereno (o quasi), nella notte fra venerdì e sabato. Una breve, scarna comunicazione della società: «Si comunica la rescissione consensuale con il capo allenatore della prima squadra Massimo Meneguzzo. La società ringrazia coach Meneguzzo per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per la continuazione della sua carriera».

Ancora da capire i motivi che hanno portato alla fine di un rapporto straordinariamente proficuo, con quattro campionati di Serie B, 136 panchine e 75 vittorie, la qualificazione ai play-off raggiunta ogni anno, anche in condizioni difficili. Meneguzzo ha portato a Lecco un metodo di lavoro mai sperimentato prima, dando ai giocatori allenati la possibilità di crescere moltissimo.

Nell'aria c'è il sentore che nelle ultime settimane, dopo l'eliminazione al primo turno dei play-off con Urania, qualcosa si fosse incrinato nel rapporto tra allenatore e società.