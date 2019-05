Play-out vincenti: il Basket Lecco conquista la salvezza in Serie B

Il Basket Lecco conquista la salvezza in Serie B. La vittoria 60-78 a Lugo regala il 3-0 nella serie di play-out alla formazione di coach Maurizio Bartocci, dopo i primi due successi ottenuti fra le mura amiche del Bione.

In Romagna, i blucelesti partono bene ma Lugo resiste, seppure costretta per infortuni a rotazioni a sette giocatori: il primo strappo arriva sul finire di primo quarto con i liberi di Cacace per il +5. A metà secondo periodo Caceres infila due punti per il 18-27, massimo vantaggio, ma i padroni di casa sono bravi a riportarsi a una lunghezza; Teghini dalla lunetta e Chinellato dal rimbalzo offensivo firmano il nuovo allungo all’intervallo (27-33).

A metà terzo periodo, le bocche da fuoco blucelesti affinano la mira e il break si fa sentire: 43-58. Nel quarto periodo Lugo lotta come può e ricuce anche fino al -7, ma nel finale piovono triple con Teghini, Cacace e Di Prampero: 60-78 e Serie B garantita per l’ottavo anno consecutivo.

