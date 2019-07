Il Basket Lecco supera le difficoltà: formulata l'iscrizione in Serie B

L'ipotesi cessione del diritto, oppure mancata iscrizione al campionato, è scongiurata. Il Basket Lecco ripartirà ancora una volta, l'ottava consecutiva, dalla Serie B, terzo livello dei campionati nazionali.

Grazie al sostegno di alcuni nuovi sponsor, la società ha perfezionato l'iscrizione entro la data di scadenza. La dirigenza è già al lavoro per individuare l'allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2019-2020.

«Ringrazio i nuovi sponsor per aver aderito al nostro progetto: sono convinto che insieme potremo fare un ottimo percorso. Sono anche fiducioso che nel corso della stagione altre persone possano dare il proprio contributo al Basket Lecco. Ora, con grande entusiasmo e passione, siamo pronti per cominciare un'altra stagione di serie B. Confido che il pubblico lecchese continui a seguirci e sostenerci sia in casa che in trasferta», commenta Antonio Tallarita, presidente del Basket Lecco.

