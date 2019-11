Basket, campionati nazionali: vittorie per Lecco e Olginate

Weekend decisamente positivo per le squadre lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro. Vince il Basket Lecco in Serie B: la formazione di Riccardo Eliantonio si conferma rulllo compressore in casa, dove ha vinto cinque partite in altrettanti incontri disputati.

Al palazzetto cittadino (dove continua a piovere all'interno) arriva la Tramarossa Vicenza che scappa subito avanti nel punteggio: 16-25 al primo quarto, con la forbice che si allarga fino al +20 ospite. I blucelesti trovano la forza di ricucire dal terzo periodo, ma è solo al 38' che l'aggancio si compie. A sette secondi dalla fine Vicenza gestisce male il pallone dopo un attacco a vuoto di Casini: Mascherpa recupera e appoggia al tabellone il sorpasso, 76-75 che proietta Lecco al quarto posto in classifica.

Vittoria pesante anche per la Np Olginate di Massimo Meneguzzo che gioca la sua miglior partita stagionale contro una forte Vigevano raggiungendola in classifica e dimostrando che quando lascia nello spogliatoio le ansie e i timori può affrontare a testa alta ogni incontro. Bugatti (21 punti e 7 rimbalzi) nel secondo quarto è perfetto e produce il sorpasso, Donadoni mette a segno una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi e con il suo 4/4 ai liberi negli ultimi 26" vanifica gli assalti dei lomellini. Finale 82-77 e quarto successo in stagione per una classifica decisamente più tranquilla.

Fermo il campionato di Serie A1 femminile, con Costa Masnaga che tornerà in campo sabato sera contro la Geas Sesto San Giovanni.