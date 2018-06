Basket: dopo 13 anni Luca Bonacina lascia il timone della Np Olginate

La Nuova Pallacanestro Olginate allarga il team dirigenziale. E Fausto Chiappa subentra allo storico presidente Luca Bonacina, in carica sin dal lontano 2005/06

Chiappa, socio fondatore e amministratore delegato della Sait Web, è sempre stato vicino alla Npo in qualita di ex giocatore e compagno di squadra di Luca Bonacina e (del ds) Fabio Ripamonti, e come sponsor ormai da diversi anni.

Bonacina resterà in qualità di dirigente, Chiappa darà dunque il proprio contributo nel tentativo di continuare a fare crescere il basket a Olginate. Il neopresidente avrà un team dirigenziale più ampio, che conterà sui nuovi ingressi Lilly Rota (addetto pubbliche amministrazioni e altri sport), Lino Milani (addetto attrezzature sportive), Carlo Scaccabarozzi (coordinatore settore giovanile) che si aggiungeranno ai dirigenti già operativi. Ovvero Fabio Ripamonti (ds), Luca Bonacina (coordinatore generale), GianPaolo Tavola (responsabile prima squadra), Orazio Lorenzon (addetto arbitri), Roberto Gnecchi (sponsor), Giancarlo Trizzullo (main sponsor), Francesco Butta (responsabile settore giovanile), Giusi Redaelli (coordinatrice settore giovanile).

«Sono estremamente felice di ritrovare un grande amico con cui ho passato la mia gioventù e che ha la passione per il basket - commenta Fabio Ripamonti - Inoltre Fausto è un esperto imprenditore che saprà portare il suo valore aggiunto a tutto il gruppo. Colgo l'occasione per ringraziare calorosamente Luca Bonacina per i grossi sacrifici che ha fatto in tutti questi anni per il basket a Olginate e per aver confermato la sua disponibilità nel continuare a collaborare a livello dirigenziale, in quanto la Nuova Pallacanestro Olginate è casa sua».

Sotto, il neopresidente Fausto Chiappa

