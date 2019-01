Per Basket Lecco e Np Olginate vittorie di grande significato

La prima del Basket Lecco post-Paternoster è una vittoria. La terza consecutiva, che riproietta i blucelesti in zona play-off in Serie B.

A Bernareggio i lecchesi soffrono e sono costretti a inseguire per tutto il match, finendo anche a -12 nel terzo periodo. La partita però si raddrizza nel corso dell'ultimo quarto, grazie a uno scatenato Mattia Molteni che prima pareggia al 35' e poi firma due triple per il break decisivo. Finisce 63-66 dopo qualche patema ai liberi nei secondi conclusivi.

Il Basket Lecco esonera coach Paternoster

Anche la Np Olginate agguanta una vittoria dall'enorme peso specifico: nella serata di sabato al PalaRavasio battuta l'Aurora Desio 67-64 al termine di un incontro in cui le numerose fiammate dei padroni di casa non servono a staccare gli ospiti. Desio è brava a rientrare puntualmente, fino ai minuti finali in cui la precisione di Bartoli, Marinò e Caversazio ha la meglio su quella di Perez. Da sottolineare, nelle file della squadra di coach Meneguzzo, l'esordio di Gaetano Spera.



