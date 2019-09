Basket: il Lecco vince con il cuore, Olginate con convinzione

Esordio positivo: le due lecchese impegnate in Serie B vincono entrambe. La stagione si apre con un successo sofferto quanto meritato per il Basket Lecco che, di fronte al (poco, in verità) pubblico del Bione, rimonta la Juvi Cremona nell'ultimo periodo.

I blucelesti di Riccardo Eliantonio rimangono agganciati nel punteggio per metà partita, ma subiscono un break nel terzo periodo ritrovandosi a -14. Sono Mascherpa, Bloise e Casini, autori di 49 punti in tre, a suonare la carica, approfittando delle difficoltà cremonesi di fronte alla difesa "match-up" dei padroni di casa. Il gap viene ricucito in pochi minuti e nel quarto il Lecco conduce sino al 60-58 a tre secondi dalla fine. Cremona va in lunetta ma segna soltanto uno dei due liberi, Casini prende rimbalzo e fallo e il match finisce 61-59 per la festa bluceleste.

La Nuova Pallacanestro Olginate coglie una preziosa vittoria esterna all’esordio contro la neopromossa Mestre. La squadra di Massimo Meneguzzo parte bene, 11-0, e dopo il rientro dei padroni di casa (32-34) finisce alla grande grazie a un terzo quarto perfetto (27-13), per poi andare sul +22 (46-68) del 35′ aggiudicandosi così i primi due punti della stagione. Grande prova di Rattalino e Basile.