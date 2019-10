Il Basket Lecco non si ferma più, per Costa Masnaga il debutto in A1 è amaro

Una vittoria e due sconfitte. È il bilancio delle squadre lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro.

Non ce la fa il Basket Costa Masnaga, che avrebbe desiderato ricordare in maniera positiva l'esordio nella Serie A1 femminile. Il debutto, invece, è amaro: le brianzole vengono sconfitte 83-77 dalla Pall. Vigarano. Alle ragazze di coach Paolo Seletti non basta un'ottima prima parte di match (42-34 all'intervallo), perché le emiliane sono più lucide nella battaglia del quarto periodo. Elisabeth Pavel bagna l'esordio in maglia biancorossa con una "doppia doppia" da 22 punti e 11 rimbalzi.

Va ko anche la Np Olginate di Massimo Meneguzzo nella Serie B maschile. I biancoblu, di fronte ai propri tifosi al PalaRavasio, cedono 66-58 alla Virtus Padova, indicata tra le più attrezzate formazioni del Girone B. Gli olginatesi sono in partita fino a metà gara, poi cedono il passo alla maggiore precisione dei veneti, che puniscono gli errori dei biancoblu.

Lecco: un inizio così mancava da cinque anni

L'unico sorriso di giornata arriva dal Basket Lecco, e che sorriso: i blucelesti infilano due successi consecutivi nelle prime due giornate di campionato, come non accadeva da cinque anni. Dopo il confortante successo casalingo su Cremona, arriva l'impresa in trasferta: 66-62 a domicilio alla Sangiorgese, con 18 punti di uno scatenato Bloise e lampi di puro talento dal pivot Tsetserukou (9 punti e 7 rimbalzi). Questo Lecco giovane sa soffrire nei momenti chiave e ha personalità: la mancanza di queste doti, un anno fa, fu tra le chiavi negative della stagione.