Pallacanestro, fine settimana negativo nei campionati nazionali

Weekend negativo per le nostre formazioni cestistiche impegnate nei campionati nazionali. Tre sconfitte in altrettante partite.

In Serie A1 femminile il pubblico di Costa assiste a un derby avvincente, che alla fine dà ragione alla Geas Sesto e lascia il Basket Costa Masnaga con una grande amarezza. La serie positiva di due gare si interrompe per le pantere di Paolo Seletti, piegate 72-66 dalle storiche avversarie. La prestazione, nonostante il risultato negativo, è arrivata anche in questa occasione, a mancare soltanto un pizzico di fortuna nel finale.

In Serie B maschile, il Lecco cade non senza sorpresa a Soresina contro l'ultima in classifica. Un match in cui i padroni di casa si portano avanti e, a elastico, allungano e consentono ai blucelesti di riavvicinarsi. Il match rimane sul filo dell'equilibrio sino al 36', quando Toffali da tre segna il +7. Soresina allunga e ottiene il massimo vantaggio (+10), Mascherpa con la tripla a un minuto dalla sirena prova a dare una sterzata ma non si va oltre il -5. Finale 79-74.

La Np Olginate cade in quel di Voghera (campo neutro) contro l'Omnia Pavia 69-59 e prosegue nel suo campionato altalenante. I biancoblu di coach Massimo Meneguzzo vanno avanti nei primi tre minuti, poi sono costretti sempre a inseguire, con il divario che si fa ampio nel terzo periodo, toccando anche il -17. Finale 69-59.