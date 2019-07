Spettacolo alla Poncia di Abbadia Lariana con il beach volley

Si è svolto domenica 7 luglio il torneo di beach volley 4x4 misto organizzato dal Centro Sport Abbadia Lariana. L'evento sportivo, giunto alla seconda edizione, si è trasformato in una festa con servizio-ristorazione al parco Ulisse Guzzi alla "Poncia".

Naturalmente a farla da padrone è stato lo sport, il beach volley, con quindici squadre - composte da quattro giocatori e un minimo di due donne ciascuna - in lizza. Ad aggiudicarsi il torneo Gold, di prima fascia, è stata la squadra "Caraffe di mojito", davanti a "Ciaparat" e "Tette biscottate". Nella categoria "Silver", di seconda fascia, primo posto per "Ignoranteam", seconda posizione per "Cadrega e briosce" e "2.20".

«Una bella giornata - commenta il presidente del Centro Sport, Luca Donato - grazie anche al sole. Abbiamo allestito due campi, e malgrado altri tornei in contemporanea c'è stata una buona partecipazione. Un grazie ai due sponsor, birrificio Dulac e Essenza di Paola e Deborah».