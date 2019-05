Splendida Beatrice Colli. Il giovane "Ragno" trionfa in Coppa Europa

«Un'esaltante dimostrazione di Potenza e Armonia, dal vivo molto rara a vedersi in qualunque sport». Beatrice Colli, 14enne che da Colico da due anni e mezzo ha deciso di allenarsi a Lecco con i Ragni, nel fine settimana ha vinto la sua prima gara internazionale, trionfando nella prima tappa di Coppa Europa Speed a Mezzo Lombardo. Studentessa del Liceo Scientifico "Grassi", Beatrice è da un anno nazionale italiana giovanile in due specialità, Boulder e Speed; sempre ottime le prestazioni (nel 2018 seconda nel ranking europeo in Speed e ottava ai Mndiali di Mosca), ma mancava ancora una vittoria.

L'errore, poi la rimonta

Sabato, dopo aver dominato fino alla finalissima, "Bea" ha compiuto un errore che sembrava fatale poco dopo lo start. Dopo aver perso oltre un secondo è ripartita con una velocità sensazionale, recuperando interamente sulla sua avversaria. A due metri dall'arrivo un suo secondo errore è stato compensato da uno più grave dell'avversaria, così Beatrice ha concluso in 10"34 (nella giornata il suo 8"91 nelle qualifiche era stato il suo secondo miglior tempo di sempre). Una finale da batticuore, che ha mostrato una preparazione tecnica, fisica e mentale da grande campionessa.

«La velocità con cui ha recuperato in finale è stata memorabile, a video dopo l'errore ha viaggiato sotto i 9"», ha commentato la giovane atleta lecchese. Fra solo cinque giorni la partenza per Sofia, in Bulgaria, questa volta per la coppa Europa Boulder, dove Bea si era classificata quinta in Portogallo (e non convocata per la seconda tappa austriaca su decisione dei tecnici della nazionale che volevano preservarla per questa gara Speed).

Una vittoria che mancava da Carnati

Beatrice è la piccola stella della squadra dei Ragni, che ha diversi talenti in osservazione da parte dei tecnici della Nazionale giovanile. L'ultima vittoria internazionale era stata del fuoriclasse Stefano Carnati, che era stato anche Campione del Mondo e plurivittorioso in Coppa Europa. Poi, tante ottime prestazioni anche di Anna Aldè, Maria Ballerini e Simone Tentori, ma mai una vittoria per un atleta lecchese: «Non sappiamo se ci siamo emozionati di più in quei 10 secondi o quando ha cantato l'inno italiano con la mano sul cuore - hanno commentato gli allenatori -. Bea è un'atleta molto seria e motivata, si allena sei volte alla settimana come tutti gli atleti che praticano uno sport ad alto livello e poteva diventare un'atleta di punta in specialità di salto in atletica leggera o in tanti sport di forza e coordinazione, in test utilizzati in altri sport è a livello di nazionale cadetta di atletica leggera. Fortunatamente, ha scelto l'arrampicata».