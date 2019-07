Beatrice Colli sempre più fenomeno: seconda vittoria internazionale

Beatrice Colli non si ferma più: per la giovane fuoriclasse dei Ragni di Lecco una nuova vittoria di livello internazionale.

Poco più di due settimane fa "Bea", 14 anni, aveva salito il suo primo 8a in falesia, e la sua specialità preferita è il Boulder, dove è anche Nazionale. Nella Speed, però, si comferma campionessa di valore internazionale.

A Tarnow, in Polonia, Colli ha vinto la seconda prova di Coppa Europa Speed categoria Youth B (Under 16) bissando il primo posto ottenuto in Maggio a MezzoLombardo. "Bea" ha vinto le qualifiche con il tempo di 8"94, quarta volta che scendeva sotto i 9", e ha poi controllato il quarto di finale e poi la semifinale con il pur ragguardevole 9"24.

In finale, e rallentando alla fine e con una partenza non perfetta, ha vinto con 8"92. Si tratta di tempi di valore mondiale. Attualmente è prima nel ranking europeo di Speed.

«Pensiamo che Bea potrebbe fare molto bene anche in Lead, e adora il Boulder. Questo, però, è il momento di gustarci in pieno questa sua seconda vittoria in campo internazionale» commentano dai Ragni.

La lecchese si allena sei giorni su sette, due volte a casa "a secco" e tre nella palestra dei Ragni, con sabato o domenica dedicato a trasferte in altre palestre o, molto più raramente, in falesia. La maggior parte dei weekend del 2019 l'ha vista però impegnata in gare nazionali anche con i Senior e internazionali. Ai primi di Giugno si è anche laureata campionessa Italiana di categoria, sempre in Speed.