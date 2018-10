Alla "Bellano enduro cup" oltre cento appassionati di mtb

Sarà una Bellano Enduro Cup 2018 con grande partecipazione, oltre cento concorrenti hanno infatti già confermato la loro partecipazione al grande evento dedicato alla mountain bike. La seconda edizione della gara non competitiva si svolgerà domenica 7 ottobre.

L'appuntamento è in piazza Tommaso Grossi a Bellano, alle 9, per la distribuzione dei pettorali. Al via alla gara, fissato per le 9.45, ci saranno anche atleti provenienti da altre province del Nord d'Italia, reduci da gare nazionali e internazionali di enduro.

Fin da sabato sarà possibile ammirare i biker in azione nella giornata di prove libere lungo il percorso della gara. Tre le prove speciali cronometrate previste lungo i tre tracciati predisposti dagli organizzatori. Una sfida rigorosamente in discesa che dalle alture del Monte Tedoldo, percorrendo sentieri e mulattiere, porterà i concorrenti tra i viottoli della frazione di Ombriaco fino a raggiungere il centro storico della cittadina lariana.

L'appuntamento è promosso dall'Unione dei Comuni di Bellano e Vendrogno, Lake Como Bike, Aglaia srl, North West e segue il successo della prima edizione del 2015.

«Siamo entusiasti, le tracce sono decisamente belle e sapranno appassionare i concorrenti - spiega Andrea Mauri dell'Associazione Lake Como Bike - ancora di più l'ultima prova speciale, che si svolgerà per la sua metà nel contesto urbano delle vie di Bellano, sarà uno spettacolo per tutti, biker e pubblico».

Tra le novità di questa seconda edizione dell'evento è la partecipazione aperta alle e-MTB con un tratto di salita a loro dedicato. Bellano Enduro Urban Cup 2018 è patrocinata da Panathlon International Lecco.