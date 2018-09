Ragni: Stefano Carnati sale "Biographie", via simbolo dell'alta difficoltà in arrampicata libera

Il ventenne Stefano Carnati è uno dei più talentuosi scalatori della nuova generazione dei Ragni di Lecco. Residente a Erba, Stefano si può realmente definire un “figlio d’arte” visto che il padre, Adriano Carnati (“Franz” per il popolo degli arrampicatori) veste anche lui il maglione rosso ed è stato uno dei protagonisti dell’evoluzione dell’arrampicata nel territorio lecchese. Lo scorso venerdì il giovane Ragno è diventato il 17esimo scalatore al mondo ad aver salito in arrampicata libera la difficilissima linea di “Biographie” sulla parete francese di Céüse.

Immaginata e attrezzata nel 1996 dal compianto fuoriclasse dell’arrampicata e dell’alpinismo Jean Christophe Lafaille, "Biographie" ha dovuto attendere sino al 2001 per essere salita interamente in arrampicata libera, ovvero concatenando tutti i 60 movimenti dell’itinerario utilizzando solo gli appigli e gli appoggi offerti dalla roccia per progredire e senza mai appendersi ai chiodi per riposare.

Sharma il primo a realizzare l'impresa

Il primo a riucire in questa impresa (tentata da tutti i più forti climber di quel periodo) fu l’americano Chris Sharma, che, dopo tre anni di tentativi, completò la libera della via assegnandole un grado di difficoltà pari a 9a+, il più elevato sino ad allora mai salito. Le successive ripetizioni non fecero altro che confermare l’impegno della via, consacrando "Biographie" come un punto di svolta nell’evoluzione della difficoltà in arrampicata e trasformandola in un vero e proprio mito per gli arrmapicatori degli anni a venire.

Ancora oggi sono pochi al mondo gli scalatori in grado di affrontare con sucesso itinerari di questa difficoltà e sono solo 17 quelli che possono vantare la salita di "Biographie": Stefano Carnati è uno di questi. In realtà, "Biographie" non è la prima via di grado 9a+ salita da Stefano, ma il confronto con una “pietra miliare” del suo sport, ha reso questa salita assolutamente unica e speciale per lui.

«Amore a prima vista con "Biographie"»

Così racconta egli stesso sulla sua pagina Facebook: «Nel 2016, dopo aver salito Le Cadre Nouvelle (grado 9a, ndr), mi trovai appeso sopra i “disegni” di questa striscia di roccia color blu, studiandoli per la prima volta. Mi innamorai subito della bellezza della linea e dei suoi movimenti! Quindi l’anno scorso passai un po’ di tempo a lavorare la via, ma senza successo. Non ero pronto. Ci siamo tornati quest’anno a maggio e le sensazioni erano diverse. Dovevo solo provare più forte e ancora più forte! Finalmente venerdì scorso, in una giornata di vento teso, mi sono sentito fisicamente bene, leggero, calmo e rilassato, nonostante sapessi che era una delle ultime possibilità che il mese di settembre mi avrebbe regalato per provare l’itinerario. Non potevo fallire! Una volta lasciato il terreno tutto è andato liscio e il momento in cui ho raggiunto il grande buco alla fine delle difficoltà è stato magico. Con tante emozioni diverse che si accalcavano nella mia mente, il mio cuore ha iniziato a correre. Ho provato più che potevo a trattenermi per godermi gli ultimi movimenti fino alla catena».

I Ragni: «Confermato il grande talento»