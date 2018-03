Restyling al "Bione": il palazzetto si colora di blu e celeste

Via il grigio, spazio al bluceleste. In attesa di decisi interventi strutturali, è cambiato il volto interno del palazzetto del centro sportivo "Bione" di Lecco. La casa della Pallavolo Picco e del Basket Lecco è stata tinteggiata con i colori che accomunano gran parte delle squadre più note che militano in città; un richiamo al lago e al cielo, simboli del nostro territorio.

Il derby di pallavolo tra la stessa Picco e Olginate ha, di fatto, inaugurato la "nuova" struttura, la cui vista interna è decisamente più gradevole grazie alla scelta cromatica. Alle ore 18 il Basket Lecco esordirà tra le rinnovate mura amiche, sfidando, ironia della sorte, la vicina formazione di Olginate.