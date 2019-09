"Bione": avviati gli interventi aggiudicati con il bando comunale: le prime immagini

Martedì 24 si è tenuto l'ultimo sopralluogo dell'assessore al patrimonio e alle opere pubbliche del Comune di Lecco Corrado Valsecchi al centro sportivo comunale Al Bione, dove sono in corso i lavori previsti dai tre bandi aggiudicati rispettivamente alle imprese Serrantoni S.r.l. di Milano (spogliatoi dei campi 2/3 e 4/5 del centro), F.lli Anastasi s.r.l. di Villafranca Tirrena (campo da calcio numero 1) e Consorzio Stabile Medil Scarl di Benevento (pista d'atletica).

Mentre scadrà alle 14 del 10 ottobre il termine per la presentazione delle offerte per il project financing, il bando con il quale il Comune di Lecco cerca operatori economici interessati alla riqualificazione e valorizzazione dell'intero centro sportivo comunale polivalente, sia delle componenti indoor, sia delle outdoor esistenti, nonchè di qualsiasi altro aspetto che possa consentire il rilancio della struttura, anche in considerazione degli aspetti legati al contesto, l’efficientamento energetico, il miglioramento viabilistico, i collegamenti pedonali e i relativi parcheggi, nonchè l’inserimento di nuove attività direttamente o indirettamente legate al concept sportivo.

Di seguito le foto che mostrano gli interventi in esecuzione.

La sostituzione della pista d'atletica:

I lavori in corso al campo da calcio numero 1:

I lavori in corso per gli spogliatoi dei campi 2/3 e 4/5: