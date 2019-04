"Bione", verso la fase calda dei lavori: installato il pannello illustrativo

Prosegue, in varie fasi, l'intervento di riqualificazione al centro sportivo "Al Bione" di via Bruno Buozzi. Nella mattinata di mercoledì è stato installato all’ingresso del centro un pannello recante gli studi delle fasi progettuali degli interventi di riqualificazione e valorizzazione previsti. Le tavole mostrano gli interventi, per un costo totale di circa tre milioni di euro, che saranno effettuati attraverso la mappa, gli elaborati tecnici e un fotoinserimento e servono a illustrare schematicamente ai numerosi fruitori del centro i lavori di riqualificazione in programma nei prossimi mesi.

«Alla conferenza di servizi svoltasi di questa mattina – spiega l’assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello - segue ora la fase di messa a gara per l’affidamento dei lavori previsti dal secondo lotto, con il quale interverremo sulla pista di atletica, sul campo dal calcio numero 1 e sugli spogliatoi».

Lavori al "Bione": le fasi progettuali in sintesi

