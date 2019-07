Bmx: Marco Radaelli campione europeo sulla Cruiser

Bicimania Garlate protagonista al Campionato europeo di Bmx di Valmiera in Lettonia.

Marco Radaelli (per l'occasione convocato con la Nazionale Italiana dal ct Lupi) ha corso sia nella categoria "Bmx boys 16 anni" sia in quella "Cruiser 15-16 anni". Con la Bmx (ruote da 20″) ha vinto le manche, il quarto di finale ed è arrivato in finale chiudendo secondo in semifinale. Nella finale A ha ottenuto un ottimo quarto posto in rimonta dopo una partenza un po' difficoltosa. Nella categoria Cruiser (che si corre con biciclette con ruote da 24″), Marco ha bissato il successo dello scorso anno (in Francia a Sarrians) dominando la finale, infliggendo al secondo classificato una distanza di parecchi metri e conquistando così il suo secondo titolo di campione europeo Cruiser. Si è trattato dell’unica vittoria italiana agli Europei 2019.

Buoni piazzamenti per gli altri garlatesi

Gli altri tre atleti, accompagnati da coach Andrea Radaelli, hanno ben figurato. Pietro Spreafico ha corso con grinta nel challenge "boys 10 anni", ma non è riuscito a superare le manche di qualificazione. Onestamente non poteva fare meglio, considerando che a inizio giugno si era fratturato la clavicola. Questo per lui è un anno travagliato, ma sappiamo che il suo potenziale è molto più alto di quello che in questo momento riesce ad esprimere.

Iacopo Spreafico ha corso fra i ragazzi di 13 anni. Ha superato brillantemente le manche di qualificazione, approdando ai quarti di finale. È rimasto un po' chiuso dagli avversari in partenza, ha dato il massimo per recuperare e sull'ultima curva parabolica, mentre stava per strappare l’ultimo posto utile per approdare alla semifinale, è scivolato cadendo.