KTM Protek-Dama: Botero e Fumarola chiudono la stagione in Francia, nonostante l'alluvione

Quello che poteva sembrare un “niente di fatto”, si è trasformato invece da venerdì mattina 12 ottobre fino a domenica 14, in uno dei weekend di gare più bello e spettacolare della stagione 2018, oramai al tramonto. Ed è stata proprio la domenica mattina a vedere in griglia di partenza della Roc D’Azur i due atleti presenti per la KTM PROTEK DAMA.

A contribuire allo spettacolo ci hanno pensato anche Jhonnatan Botero Villegas e Denis Fumarola.

Bene il neo-laureato Dott. Denis Fumarola, che in mezzo ai giganti della mountainbike, si piazza 15° nell’ultima gara della stagione, dopo essere stato nei primi 10 per più di metà gara.

“Chuky”, il nomignolo dell’atleta colombiano, è partito con qualche problema, ed alla prima salita le sensazioni non erano buone. E’ transitato al primo rifornimento in 60^ posizione. In discesa ha avuto un netto recupero fisico e mentale, ed ha guadagnato terreno, raggiungendo il traguardo al 22° posto!

Notevole il numero dei partecipanti, nonostante la minaccia di sospensione per possibili piogge intense, ben 2400 i partenti a questa gara di fine stagione.

Il Team KTM PROTEK DAMA è soddisfatto per questi importanti risultati, e lo dichiara apertamente Andrea Iacobacci, che era al seguito dei due arancioneri “ La gara è stata massacrante, il fango ha creato non poche difficoltà, nonostante questo i nostri si sono ben comportati ed hanno onorato al meglio la maglia. L’ultima gara di stagione poteva essere presa sotto gamba, non lo è stata e questo ci fa ancora più piacere. Un buon risultato a fine anno che sia di buon auspicio per la prossima stagione.”

Vi terremo aggiornati su tutte le novità per la stagione prossima sul sito e sulla pagina Facebook dedicati al Team di Monticello Brianza.