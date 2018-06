Brambilla e Benedetti dominano il secondo "Trail dei Corni"

Danilo Brambilla non si ferma più. L'atleta lecchese dei Falchi Lecco domina anche il "Trail dei Corni", giunto alla seconda edizione, confermando il titolo conquistato nel 2017. Anche al femminile è arrivata una conferma, quella di Debora Benedetti (Team Pasturo).

La gara, di 26 km per un totale di 1.900 metri di dislivello complessivo, si è svolta con partenza e arrivo a Valbrona. In lizza circa 200 atleti, sotto un bel sole con un clima non troppo caldo.

Il "Trail dei Corni" è organizzato con il patrocicio dei Comuni di Valbrona, Oliveto Lario, Lasnigo, Asso, Canzo e Valmadrera, Regione Lombardia e Comunità montana del Triangolo Lariano.