Brumotti "traina" la due giorni giovanile: «Tutti a Costa Masnaga»

Anche Vittorio Brumotti, star televisiva e soprattutto biker estremo, invita tutti a partecipare alla due giorni ciclistica dedicata ai giovani che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 luglio sulle strade del Lecchese. Si tratta de “Il Lombardia Giovani” organizzato dall'Uc Costa Masnaga che di queste kermesse - con attese migliaia di persone - se ne intende.

In programma quattro corse distinte: il 21 luglio il 21° trofeo “Giuseppe Ruggeri a.m.” per Giovanissimi; la domenica il 15° “Trofeo Lorenzo Mainetti a.m” per Esordienti in categoria unica (I-II anno), il “Trofeo Gianni Limonta a.m.” riservato agli Allievi e il “Trofeo 2P Spa” per gli Juniores.

La kermesse ciclistica proposta dal sodalizio del presiedente Egidio Mainetti, ovviamente patrocinata dal comitato di Lecco della Federazione ciclistica italiana, si pone l’obiettivo didiventare un punto di riferimento per il ciclismo giovanile.

Tutte le informazioni sulle gare e sui percorsi si possono trovare sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dove alcuni personaggi di richiamo, tra i quali il due volte trionfatore del Giro d’Italia Ivan Basso e Vittorio Brumotti, hanno lanciato l’appello per partecipare numerosi il 21 e il 22 luglio a Costa Masnaga.