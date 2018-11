Terzo successo consecutivo per il Lecco C5, i Saints ne fanno dieci

Il Lecco Calcio a 5 vince ma non convince ancora appieno. A differenza di quanto fatto una settimana fa a Carmagnola, in casa al PalaTaurus i blucelesti non incantano, faticando più del dovuto contro la Domus Bresso.

La cronaca. Alla prima occasione, il Lecco passa: 1', pregevole azione di Moragas per vie centrali e destro vincente. Moragas inventa ancora, dalla sinistra, mettendo dentro un pallone che Caglio indirizza sul primo palo anticipando Biscotti: 2-0 al 6'.

Luci e ombre nella ripresa

Nella ripresa la Domus parte forte il Lecco si spegne: al 10' gli ospiti passano con il tiro di Gramegna che Valerio accompagna (e forse tocca) in rete. Caglio non riesce ancora a segnare il gol della sicurezza (salvataggio sulla linea) e il Lecco poco dopo subisce il pareggio a firma di Di Biasi.

Decisivi gli ultimi quattro minuti: Urbano dalla destra mette un pallone sulla linea e Moragas, da portiere di movimento, si avventa sul secondo palo per il 3-2. Nei secondi finali è la Domus a cercare l'assalto, concedendo così a Caglio il contropiede del 4-2 a partita virtualmente conclusa.

Per i blucelesti si tratta della terza vittoria consecutiva che mantiene la squadra in zona play-off. L'altra lecchese, i Saints Pagnano, vola: schiantato il Pgs Isola con un sontuoso 10-1 in trasferta grazie alle reti di Personeni (3), Javito (2), D'Aniello (2), Mauri (2) e Zaninetti.