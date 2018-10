Lecco Calcio a 5, solo un pareggio nella prima di campionato

Un Lecco Calcio a 5 deludente non va oltre al pareggio nella prima di campionato. Sabato pomeriggio al PalaTaurus la squadra blueleste non riesce a piegare la resistenza del Bergamo La Torre, che parte forte e sorprende i lecchesi grazie a una tattica aggressiva per impedire ad Arellano e ai suoi ragazzi di impostare il gioco.

Il vantaggio del Lecco nel finale di primo tempo con Simone Villa: punizione battuta morbida da Arellano per la conclusione mancina al volo che si insacca rasoterra all’angolino.

Nella ripresa le emozioni latitano, i blucelesti non chiudono il match e subiscono al decimo il pareggio di Battaia. Nel finale troppa confusione, la fatica si fa sentire e non arrivano chiarissime occasioni da gol.

Sabato prossimo sarà già tempo di derby con i Saints Pagnano che nel loro impegno di campionato hanno sbancato il campo del Videoton Crema 6-9 con le reti di capitan Mauri (4), D’Aniello (2), Zaninetti, Cavadini e Javrito.