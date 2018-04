Calcio a 5: il Lecco si qualifica ai play-off di Serie B

Il Lecco Calcio a 5 è ai play-off. La grande rincorsa dei ragazzi di Esteban Arellano è stata coronata dal raggiungimento di un traguardo che, lo scorso novembre, pareva ormai irraggiungibile.

Uno strepitoso girone di ritorno nel Girone A di Serie B è invece valso il biglietto per gli spareggi promozione.

L'aritmetica è arrivata grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Videoton Crema. L'inizio non è dei migliori, con i padroni di casa capaci di scappare e chiude il primo tempo sul 3-1 (gol dell’iniziale vantaggio di Iacobuzio). La reazione dei blucelesti è da grande squadra, un assedio continuo nella ripresa che porta a quattro reti – Halimi (2), Caglio, Iacobuzio – e alla straordinaria rimonta vincente per 3-5.

L'altra lecchese, Saints Pagnano, ha battuto 7-2 l'Aosta ed è sicura del secondo posto in classifica, proprio davanti al Lecco C5.