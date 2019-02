Lecco Calcio a 5, grande ritorno: panchina a Gil Marques, tecnico dei fasti in A2

Un ritorno di quelli che contano in casa Lecco Calcio a 5. La prima squadra è stata affidata a Gil Marques, vero e proprio pezzo di storia bluceleste. Il tecnico brasiliano-portoghese, classe 1968, sedette sulla panchina del Lecco per tre anni consecutivi dal 2013, dopo l’esonero di mister Max Quatti, al 2015, conquistando tre fantastiche salvezze in Serie A2.

Si riannoda così un filo interrotto bruscamente nell’estate del 2015 con la decisione della dirigenza di non iscrivere la squadra, ripartendo dalla Serie C. Tre anni più tardi, il Lecco affronta la Serie B con rinnovate ambizioni e Marques è un tecnico con tutte le prerogative per riportare Daniele Caglio e compagni nelle posizioni di classifica alle quali la società ambisce, ovvero nei play-off.

Attualmente, dopo 15 giornate, i blucelesti rincorrono, con due lunghezze di ritardo, la soglia degli spareggi-promozione. Un obiettivo da non fallire. La società del presidente Elena Ionel ha ringraziato Massimiliano De rose, allenatore dell'Under 19, per la serietà dimostrata nel "traghettare" la squadra fra i due corsi.