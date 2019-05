I giocatori del Cs Abbadia ricordano l'indimenticato mister e volano in semifinale

I ragazzi di Abbadia Lariana vincono e volano in semifinale nel ricordo del loro indimenticato mister. Venerdì sera la squadra del Centro Sport Abbadia che milita nel campionato Open Eccellenza del Csi ha trionfato nella partita valida per i quarti di finale, battendo il Lecco Alta 6-4 dopo un'incredibile rimonta da 0-4, trovando così il 13° risultato utile consecutivo in stagione.

Il risultato ha sorriso agli arancioblu ma la cosa più bella è stata lo striscione realizzato ed esposto dai giocatori per ricordare Angelo Lafranconi (con la scritta "Ciao mister" e la foto), scomparso nel luglio 2018, indimenticato mister del Centro Sport Abbadia. Un'iniziativa che ha reso ancora più orgogliosi mister Valerio Valassi, il vice Roberto Proserpio, Maurizio "Ben Johnson" Santi e tutti i collaboratori.

Nelle semifinali, che si svolgeranno martedì sera a Laorca, la squadra di Abbadia incontrerà il Csi Bellano. L'eventuale finale è in calendario venerdì dalle 20.30 Da segnalare che nei giorni scorsi la squadra Juniores del Cs Abbadia ha vinto il proprio campionato imponendosi in finale 5-4 sulla Virtus Bellano.