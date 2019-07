“Noi C siamo e Voi…”: apre la campagna abbonamenti in casa Calcio Lecco 1912

E' stata annunciata l’attesa campagna abbonamenti alle partite interne della Calcio Lecco 1912. Scelto il nuovo slogan (“Noi C siamo e Voi…”), fissati i nuovi prezzi (aumentati in tutti i settori, Curva Nord compresa) dopo promozione e probabile aumento dei match casalinghi (da 17 a 19), sarà aperta a partire da lunedì 8 luglio, primo giorno della settimana che condurrà verso la nuova stagione sportiva (il ritiro parte il 10 luglio).

“La Serie C è alle porte – scrive la Calcio Lecco -. Il traguardo è stato conquistato dopo una bellissima cavalcata vincente vissuta insieme ed è innegabile che il vostro tifo sia stato uno dei fattori fondamentali di questa storica promozione. Abbiamo bisogno di un “Rigamonti-Ceppi” pieno e caloroso, di uno stadio che metta paura agli avversari e che esprima l’anima lecchese attraverso i nostri colori blucelesti, perché solo INSIEME possiamo continuare a volare verso traguardi sempre più importanti. Noi C siamo e Voi…“

Orari per acquistare l’abbonamento

Da lunedì 8 luglio apre ufficialmente la campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 presso la sede di via Don Pozzi, 6 a Lecco.

Lunedì – Venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Sabato dalle 10 alle 12.30

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi in sede con la carta d’identità del beneficiario.

Prezzi abbonamento “Noi C siamo e Voi…”

TRIBUNA D’ONORE € 500,00 (posto unico)

TRIBUNA CENTRALE € 330,00 (intero) e € 250,00 (ridotto)

TRIBUNA LATERALE € 260,00 (intero) e € 185,00 (ridotto)

DISTINTI € 170,00 (intero) e € 120,00 (ridotto)

CURVA NORD € 100,00 (posto unico)

Non sono previste riduzioni per i settori TRIBUNA D’ONORE e CURVA NORD. I ridotti si applicano a tutte le donne, over 65 ed ai ragazzi in età compresa tra i 13 e i 18 anni.

I bambini dai 6 anni fino ai 12 anni, pagheranno il solo costo della tessera pari a € 10,00.