"EccoLecco": la novità per gli abbonamenti (e non solo) dei tifosi blucelesti

Sarà illustrata venerdì 6 luglio "Ecco Lecco" la nuova campagna abbonamenti della squadra bluceleste.

Quello citato in apertura è lo slogan scelto dal nuovo responsabile del marketing Roberto Perticole e avallato dal resto della diligence bluceleste. Poche, fin qui, le novità rivelate, che, al contrario, saranno annunciate nella conferenza stampa organizzata per il prossimo venerdì 6 luglio presso la sala conferenze del "Rigamonti-Ceppi".

«La card “ECCOLECCO” segna la novità della stagione 2018/19 e sostituirà il classico abbonamento per seguire le partite casalinghe al "Rigamonti-Ceppi" - si legge in una nota stampa diffusa dalla società bluceleste -. La Calcio Lecco 1912 vuole valorizzare il Lario e il territorio montano costruendo una sinergia di carattere turistico con le Istituzioni specializzate e le imprese private di riferimento affidando al brand Calcio Lecco un nuovo compito promozionale originale e caratterizzante». In cantiere un processo di fidelizzazione dei tifosi, che potranno ottenere delle agevolazioni mediante l'utilizzo della nuova card.

L’iniziativa sarà presentata da Angelo Maiolo, Direttore Generale Calcio Lecco 1912 S.r.l., e dal già citato Roberto Perticone, Responsabile Marketing Calcio Lecco 1912 S.r.l.Lo slogan è accattivante: “EccoLecco”: una città per la squadra, una squadra per la città.