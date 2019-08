Calcio Lecco, ad Arezzo per sorprendere subito. Gli amaranto partono senza sei "big"

Nove lunghi anni dopo, la Calcio Lecco 1912 torna a giocare in Serie C. Vi mancava dalla sventurata retrocessione di Como patita nel maggio 2010, bissata dalla discesa nel dilettantismo arrivata due anni dopo a Mantova. Si chiude, quindi, quasi una decade di sofferenze, mitigata dall'ultima, esaltante stagione in Serie D: il 31 marzo 2019, a Borgaro Torinese, la società guidata dal presidente Paolo Di Nunno si è guadagnata il diritto di vivere un'attesa come quella di questi giorni.

Sarà l'Arezzo di mister Di Donato a incrociare i tacchetti con la squadra del collega veronese Marco Gaburro: «Dobbiamo capire, dopo la promozione, quanto possiamo essere pesanti in campionato – ha spiegato il mister a Lecco Channel News -, questa è la maggior novità rispetto al recente passato. C’è un avversario importante davanti a noi, sostenuto da una piazza calda e pretenziosa; noi andiamo in punta di piedi in casa loro, da neofiti ma consci di quello che possiamo fare. Cosa mi aspetto? Verificare che le nostre idee sui singolo sono buone, andando oltre il risultato che maturerà».

Gli amaranto, dal canto loro, non potranno far conto su ​Foglia, squalificato, Burzigotti, infortunato, e agli ultimi arrivati Dell’Agnello, Piu, Picchi e Benucci, stoppati da problemi burocratici, mentre Corrado e Cutolo dovrebbero essere, seppur non al top della condizione, della gara. Nel frattempo, sono ancora impigliati nelle voci di mercato Basit, promesso sposo del Benevento, e Buglio.

Arezzo-Lecco: i convocati

Gaburro perde Carboni, che ha accusato una lesione muscolare alla coscia destra e ha iniziato le terapie per il recupero individuale, Carissioni (lesione muscolare al quadricipite sinistro) e Lisai (pubalgia, rientro in gruppo vicino), ma ritrova sia Giudici che Pedrocchi dai rispettivi problemi a ginocchio e retto femorale.