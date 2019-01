Calcio Lecco, vittoria e allungo: Dragoni e Vai stendono il Bra

Ac Bra 1-2 Calcio Lecco 1912 (0-1)

Ac Bra (4-3-1-2): Bonofiglio; Quitadamo (dal 33′ s.t. Giglio), Barale, Rossi, Sana; De Santi (dal 14′ s.t. .Petracca), Dolce, Tuzza (dal 33′ s.t. Vergnano); Tettamanti; Casolla, D’Antoni. In panchina: Grande, Bettati, Brancato, Morra, Manuali. All. Fabrizio Daidola.

Calcio Lecco 1912 (4-3-3): Safarikas; Magonara, Malgrati, Merli Sala, Samake; Dragoni, Segato, Moleri; Lisai, Fall (dal 35′ s.t. Vai), D’Anna (dal 21′ s.t. Napoli). In panchina: Belladonna, Pedrocchi, Meneghetti, Alborghetti, Nocerino, Silvestro, Ba. All. Marco Gaburro.

Marcatori: Dragoni (L) al 42′ p.t.; Vai (L) al 37′ s.t.; D’Antoni (B) al 42′ s.t.

Arbitro: Jacopo Bertini di Lucca (Najib Lafandi di Locri e Mattia Regattieri di Finale Emilia).

Note: terreno in condizioni sufficienti; spettatori: 500 circa; ammoniti: Dolce, D’Antoni, De Santi, Petracca (B) e Malgrati, Dragoni, Magonara (L); espulso Tettamanti (B) al 42′ st per fallo di reazione e mister Daidola (B) al 47′ st per proteste; angoli: 3-5; recuperi: 2′ e 5′.

Le interviste