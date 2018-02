Calcio, il Lecco di Tacchinardi trova il Caravaggio degli ex

Terminate le operazioni di preparazione alla "prima" del nuovo tecnico bluceleste, che si troverà di fronte Tognazzi, Joelson e Crotti, tutti e tre con un recente passato bluceleste

Ci siamo, il Lecco di Alessio Tacchinardi va verso la sua presentazione ufficiale. Dove conta di più, sul campo da calcio di Caravaggio: il verde manto erboso bergamasco dirà quanto il tecnico cremasco abbia inciso durante i primi sette giorni nel complesso mondo bluceleste. "Sarà una gara difficilissima", ha detto in sede di presentazione: effettivamente, i biancorossi non più tardi di una settimana fa si sono presi lo scalpo della recente ex capolista Darfo Boario al termine di una gara ben disputata; e poi ci sono gli ex Joelson, Crotti e Tognazzi, che avranno motivazioni extra di fronte alla squadra che ha rappresentato il loro recente passato.

