Calcio, il Lecco sbanda anche a Caravaggio: Tacchinardi battuto da Comelli e Lella

Ai blucelesti non basta la rete del momentaneo pareggio del giovane Caraffa. I bergamaschi vincono con merito

Caravaggio 3-1 Calcio Lecco 1912 (1-1)

Caravaggio (3-4-2-1): Tognazzi; Alushaj, Ferri, Ghidini; Careccia, Moreo (dal 19′ s.t. Redaelli), Mangili, Lamesta; Crotti, Comelli; Lella. A disposizione: Pala, Buzhala, Vezzoni, Pagliari, Murati, Tomas, Baldrighi, Granillo. All. Marco Bolis

Calcio Lecco 1912 (4-3-3): Nava; Scaglione, Rea, Merli Sala, Mureno; Compagnone (dal 23’s.t. Marchio), Cavalli, Roselli (dal 33′ s.t. Meyergue); Caraffa (dal 33′ s.t. Ghidinelli), Rabbeni (dal 29′ s.t. Cristofoli), Bignotti. A disposizione: Guagnetti, Luoni, Colombo, Visconti, Draghetti. All. Alessio Tacchinardi.

Arbitro: Nicola Di Giovanni di Caserta (Gennaro Russo di Napoli e Giovanni Sepe di Frattamaggiore).

Note: terreno in ottime condizioni; spettatori 300 circa; ammoniti: Lella, Comelli (C) e Mureno, Rea, Caraffa, Meyergue (L); espulso Rea (L) al 35′ s.t. per doppia ammonizione; angoli: 8-5; recuperi: 0′ e 3′. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Azeglio Vicini.