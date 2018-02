Calcio, il Lecco beve un brodino caldo: Moleri-Pinton, pari a Ciserano

Il giovane centrocampista, al rientro dal primo minuto, apre le marcature, ma il difensore di casa raggiunge il pareggio già nel primo tempo. Ghidinelli espulso

Guarda le foto della partita su www.leccochannelnews.it

Ciserano (4-4-2): Tabokas; Foglieni, Crociati, Pinton, Motta; Becchio, Marino (dal 34′ s.t. Scampini), Ghisalberti (dal 43′ s.t. Goury), Biraghi; Maspero (dal 22′ s.t. Achenza), Serafini. A disposizione: Bolis, Logo, Giovanditti, Siviero, Cariello Vago. All. Alexandro Dossena.

Calcio Lecco 1912 (3-5-1-1): Nava; Luoni, Zammuto, Merli Sala; Ghidinelli, Roselli, Moleri, Mureno; Cavalli (dal 28′ s.t. Corteggiano), Compagnone (dal 49′ s.t. Mortara); Bignotti (dal 42′ s.t. Draghetti). A disposizione: Guagnetti, Rabbeni, Colombo, Marchio, Visconti, Caraffa. All. Alessio Tacchinardi.

Marcatori: Moleri (L) al 12′ p.t.; Pinton (C) al 43′ p.t.

Arbitro: Andrea Rizzello di Casarano (Marchese di Pavia e Cardona di Catania).

Note: terreno in discrete condizioni; spettatori 250 circa; ammoniti: Ghisalberti, Foglieni, Achenza (C) e Merli Sala, Luoni, Roselli (L); espulso Ghidinelli (L) al 26′ s.t. per gioco violento; angoli: 4-2; recuperi: 0′ e 5′.