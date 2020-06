Calcio Lecco, stagione conclusa. Il Consiglio Federale decreta promozioni e retrocessioni dirette

Monza, Vicenza e Reggina hanno vinto il campionato di Serie C, la Calcio Lecco è salva. La promozione in Serie B delle tre capolista è stata decisa dall’atteso Consiglio Federale che è andato in scena a Roma nel primo pomeriggio: il presidente dei calabresi, Luca Gallo, ha reso noto l’avvenuto salto di categoria con un messaggio diffuso su Facebook; la sorte, chiaramente, accomuna anche le regine dei gironi “A” e “B”.

Il Consiglio ha inoltre deciso di retrocedere direttamente in Serie D Gozzano, Rimini e Rieti, ultime tre classificate pronte al ricorso, e d’istituire play-out e play-off volontari per scegliere quarta promossa in cadetteria e le altre squadre che scenderanno tra i dilettanti. La Calcio Lecco può considerare chiusa la propria stagione 2019/2020 con la salvezza conquistata sul campo e certificata dall’algoritmo; spostato il calciomercato estivo, che si terra dall'1 settembre al 5 ottobre.

Serie D: promosse le prime classificate, retrocesse le ultime quattro

Promosse in Serie C, come richiesto dalla Lega Dilettanti lo scorso 23 maggio, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo, retrocesse le ultime quattro di ogni girone di Serie D; attesa per i criteri di promozione dall’Eccellenza, dove la Casatese capolista sta attendendo da tempo il verdetto. Sono all’orizzonte, ovviamente, notizie ufficiali da Figc e Leghe interessate.

All’ordine del giorno del Consiglio vi erano i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali.