Calcio Lecco: il ritorno in Serie C va in scena il 25 agosto alle 17.30 ad Arezzo

Mentre piazza l'ennesimo colpo di mercato di questa calda estate che porterà al ritorno tra i professionisti, la Calcio Lecco si prepara alla prima sfida di campionato. La Lega Pro ha infatti comunicato l'orario: Arezzo-Lecco si disputerà domenica 25 agosto alle 17.30.

La prima giornata di campionato prenderà il via con gli anticipi di sabato 24 agosto, tutti alle 20.45: Pontedera-Carrarese, Reggio Audace-FeralpiSalò e Rieti-Ternana. Nel girone A ci sarà anche il posticipo di lunedì sera, in diretta Rai, Novara-Juventus U23 (20.45).

Attesa più lunga, invece, per l'orario di Albinoleffe-Lecco di Coppa Italia, in programma questa domenica, ma le indiscrezioni non parlano di uno spostamento in fascia serale.