Calcio Lecco: stilati i gironi di Lega Pro, i blucelesti nel primo raggruppamento

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi nel pomeriggio di mercoledì, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2019/2020.

Lega Pro: il girone A

Albinoleffe

Alessandria

Arezzo

Carrarese

Como

Giana Erminio

Gozzano

Juventus U23

Lecco

Monza

Novara

Olbia

Pergolettese

Pianese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena

Tante sfide “classiche” attese da tempo

Il Lecco, come da previsione, è inserito nel Girone A. Le sorprese, rispetto a quanto ci si attendeva, sono poche. Torna – dopo nove anni in campionato – il derby con il Como, ma anche tante “classiche” di Serie C per i blucelesti ovvero con Monza, Albinoleffe, Alessandria, Novara, Olbia, Siena, così come avversarie affrontate pure negli ultimi anni di Serie D come Monza, Pergolettesee Pro Patria. Curiosità: non manca una partita di sicuro impatto emotivo per il mister Marco Gaburro e alcuni “ex”, quella col Gozzano condotto in Lega Pro due anni fa.

Le avversarie ci sono. Non resta che attendere il calendario e prepararsi nel migliore dei modi al ritorno, dopo sette stagioni, tra i professionisti.

