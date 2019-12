Calcio Lecco, Gene Gnocchi ti manda Ibrahimovic: «Dopo Bergamo, preferisce i blucelesti al Milan»

Sono i mesi in cui, in varie parti d’Europa, ci s’interroga su quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne centravanti svedese, svincolatosi in tempi recenti dai Los Angeles Galaxy, squadra della Major League Soccer statunitense, è stato sovente accostato al Milan, suo club nel biennio 2010-2012. I rossoneri domenica hanno vissuto uno dei punti più bassi della loro storia, venendo schiantata per cinque reti a zero dalla lanciatissima Atalanta di Gasperini.

Lunedì, nel suo consueto “Rompipallone” sulla prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, Gene Gnocchi ci ha scherzato su: