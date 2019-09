Serie C: Lecco-Monza

Domenica la Calcio Lecco ospita il Monza. Gli uomini di Marco Gaburro sono reduci da due sconfitte consecutive e pesanti nel risultato, a Novara e in casa con il Siena. L'avversaria, tuttavia, è la più forte del girone A di Serie C, l'imbattuto Monza di Berlusconi e Galliani che finora ha calato il poker di successi e viaggia in testa a punteggio pieno. Il tecnico bluceleste potrà far contro anche su Bastrini, difensore, e Pastore, centrocampista, gli ultimi due arrivi in casa blucelesti, scelti dal nuovo direttore tecnico Francesco Filucchi.

La prevendita per Lecco-Monza

Nella giornata di martedì 17 settembre apre ufficialmente la prevendita di Lecco – Monza, match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie C – girone A. L’orario di apertura della segreteria al Rigamonti-Ceppi è dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 fino a venerdì, mentre sabato l’orario di apertura è dalle 10 alle 12.30. È possibile acquistare i biglietti anche presso il Shamrock Irish Pub di Via Parini, 5 a Lecco tutti i giorni dalle 17.59 alle 2.00, fino alla notte tra sabato e domenica.

Prezzi Lecco – Siena

Prezzi Lecco – Monza

PREVENDITA*

Tribuna d’Onore 48,50€

Tribuna Centrale 23,50€

Tribuna Centrale Ridotto 18,50€

Tribuna Laterale 18,50€

Tribuna Laterale Ridotto 13,50€

Distinti 13,50€

Distinti Ridotto 8,50€

Curva Nord 8,50€

*Tutti i biglietti acquistati in prevendita prevedono un supplemento pari a 1,50€

BOTTEGHINO (il giorno della partita)

Tribuna d’Onore 50,00€

Tribuna Centrale 27,00€

Tribuna Centrale Ridotto 22,00€

Tribuna Laterale 22,00€

Tribuna Laterale Ridotto 17,00€

Distinti 17,00€

Distinti Ridotto 12,00€

Curva Nord 12,00€

Tutti i ragazzi nati dal 2013 al 2007 compresi pagheranno 2€, i bambini nati dopo il 2014 possono entrare gratuitamente, purché accompagnati.

Hanno diritto alle riduzioni: le donne, gli over 65 e gli under 18.

I biglietti sono a disposizione anche presso i punti vendita Circuito ETES a partire da oggi e sino alle ore 19.30 del 21/09/2019.

Per la tifoseria ospite il punto vendita più vicino individuato è:

Agenzia Oltre il Viaggio

Via Carlo Prina 4, 20900 MONZA

Telefono: 039 905 2434

Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS. Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di EUR 10,00. I prezzi dei ticket di accesso a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina internet di Etes a partire da oggi fino al sabato 21/09/2019.